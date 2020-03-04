Нардеп заявил, что трое кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине

Руководитель КБ "Луч" Олег Коростылев, министр экономразвития Тимофей Милованов и экономист Роман Жуковский отказались от предложенных им должностей в новом Кабинете министров. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его информации, об отказе этих кандидатов войти в состав обновленного правительства сказал вероятный преемник Гончарука на должности премьера Денис Шмыгаль.

Таким образом, Коростылев отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности, Жуковский отказался быть министром экономразвития, а Тимофей Милованов не захотел переходить на должность министра агропромышленного комплекса.

Информацию об отказе Милованова подтвердили и источники "Интерфакс-Украина". При этом он не будет оставаться и на своей нынешней должности главы министерства экономразвития.

Напомним, вчера появилась информация о кандидатах на должности министров в правительстве после объявления об отставке Алексея Гончарука. Место самого премьера должен занять вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль.

Заявление об отставке Гончарук написал 3 марта. 4 марта в Раде зарегистрировали проект постановления об его отставке.