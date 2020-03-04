Из Минздрава собираются уволить 230 человек в рамках реорганизации, - документ

О массовых увольнениях уведомили центр занятости.

В Министерстве здравоохранения готовится массовое увольнение. В распоряжение LB.ua попало письмо от Печерского филиала Киевского городского центра занятости госсекретарю Министерства Инне Солодкой.

В письме говорится, что 230 человек планируется уволить из-за изменений в системе организации труда, и что центр занятости проводит с ними консультации.

Эту информацию LB.ua подтвердили в профсоюзной организации работников сферы здравоохранения. "Две недели назад было утверждена новая структура министерства, которую не согласовали ни с кем внутри министерства - ее видело только руководство и госсекретарь. Не согласовали с профсоюзом, хотя по правилам должны. А в Минздраве действует аж два профсоюза. По правилам, об увольнении сотрудников должны были предупредить за месяц-два, но никто таких предупреждений не получил. Потому мы от профсоюза будем подавать в суд", - говорит член профкома Ирина Литовченко, которая до декабря прошлого года возглавляла директорат стратегического планирования и евроинтеграции министерства.

Она также отметила, что хоть в письме от центра занятости речь идет о 230 людях, на самом деле в министерстве сейчас работает около 160, остальные ставки свободны.

Ирина Литовченко также рассказала, что сотрудникам министерства не выплатили зарплату за февраль (которая всегда выплачивается в последний рабочий день месяца - то есть, должна была быть 28-го февраля). "Но эта проблема не только в нашем министерстве - бюджетный комитет не утвердил деньги на зарплаты чиновникам. В некоторых министерствах выплатили голые оклады, без надбавок. В Министерстве здравоохранения - ничего", - говорит Литовченко.

Также на днях была создана новая дисциплинарная комиссия, которая будет рассматривать кадровые вопросы.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая скорее всего потеряет свою должность после утверждения нового состава правительства, которое запланировано на вечер 4 марта. Ранее сотрудники министерства жаловались на то, что Скалецкая выдавливает людей, нанятых при Супрун.

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