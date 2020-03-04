"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук

В партии уверенны, что смена Кабмина проходит не в соответствии с процедурой.

"Голос" не будет голосовать за назначение нового Кабмина, - Вакарчук
Фото: Макс Требухов

Фракция партии "Голос" не будет голосовать за назначение нового состава правительства. Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Во-первых, чтобы вы понимали, списка (потенциальных министров нового правительства) до конца не знает никто, в том числе депутаты от "монобольшинства", которые должны за это правительство голосовать", - отметил Вакарчук.

При этом нардеп озвучил ряд требований, которые выдвигает его фракция к процедуре назначения нового состава Кабмина.

"Необходимо поименное голосование за правительство. Они должны все выйти, рассказать свою программу, чтобы те, кто за них будут голосовать - фракция "монобольшинства" и украинский народ, члены комитетов - услышали, с кем они будут иметь дело", - сказал Вакарчук.

Вторым требованием стало обязательное заслушивание руководителей силовых структур, поскольку в партии уверенны, что из-за назначения нового правительства могут приостановиться отчеты правоохранительных органов.

"Мы требуем изменить повестку дня и сначала мы обсудим ситуацию в силовых структурах в контексте того, что сейчас собираются поднимать вопрос об отставке генпрокурора и так далее. Мы предостерегаем власть, что любые неконституционные и незаконные изменения, в том числе и должностных лиц, никогда не могли происходить под куполом Верховной Рады. У меня все ещё есть основания полагать, что сегодня хотят рассматривать отставку главы НАБУ. Безотносительно к тому, кто стоит во главе этого ведомства - Верховная Рада не может отправлять в отставку человека", - заявил Вакарчук.

Он считает, что кадровые изменения в правительстве - это вопрос фракции власти, но "Голос" требует провести смену Кабмина в соответствии с процедурой.

Напомним, в среду в 16:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады для принятия срочных законопроектов и рассмотрения кадровых вопросов.

Парламент рассмотрит проект закона о согласии с решением президента о допуске подразделений и вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в 2020 году в многонациональных учениях. Во-вторых, депутаты рассмотрят разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и главнокомандующего, вопрос ратификации рамочного договора с Францией.

Также будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров и о деятельности министерства внутренних дел, СБУ, НАБУ и Офиса генпрокурора.

Вечером 3 марта депутаты от "Слуги народа" собирались для обсуждения нового состава Кабинета министров, на заседание приезжал президент Владимир Зеленский. Также перед внеочередным заседанием "Слуга народа" проведет еще одно заседание фракции. Отмечается, что многие депутаты не готовы поддержать предложенный состав нового Кабмина.

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