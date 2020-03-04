Полиция пришла с обыском к юристу подозреваемого в деле Шеремета Антоненко

Следствие считает, что он может быть причастен к сокрытию улик.

В Харькове полиция пришла с обыском к Леониду Маслову, который представляет в суде интересы подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета - Андрея Антоненко. Разрешение на следственные действия дал Печерский районный суд Киева , сообщили на странице Free Riff в Facebook.

В постановлении суда говорится, что 13 февраля в ГУ Нацполиции Украины от оперативных сотрудников Департамента уголовного розыска НПУ поступило письмо, в котором говорилось, что именно Леонид Маслов "по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в соцсети "Вконтакте", которая принадлежит Антоненко, и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес для уголовного производства".

"Об этом Маслов опубликовал сообщение в социальной сети Facebook. Значит, Маслов может иметь доступ к социальным сетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия", - говорится в постановлении.

Следственный судья Белоцерковец постановил предоставить старшему следователю в особо тяжких делах Главного следственного управления Нацполиции Василию Бирко и следователям группы разрешение на обыск в квартире Маслова "с целью изъятия оборудования, на котором может находиться информация об обстоятельствах совершения преступления, мобильных телефонов и ретрансляторов мобильной связи, блокнотов, черновых записей, в которых может быть информация относительно возможно причастных к преступлению лиц, топографических карт и графических изображений местности, незарегистрированного оружия, взрывчатки, комплектующих к взрывчатке".

Фото: https://www.facebook.com/FreeAntonenko/

Фото: https://www.facebook.com/FreeAntonenko/

Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что Маслов не заходил в аккаунты в соцсетях Антоненко, и это легко проверить.