Полиция пришла с обыском к юристу подозреваемого в деле Шеремета Антоненко

Следствие считает, что он может быть причастен к сокрытию улик.

Полиция пришла с обыском к юристу подозреваемого в деле Шеремета Антоненко
Фото: Макс Левин

В Харькове полиция пришла с обыском к Леониду Маслову, который представляет в суде интересы подозреваемого в деле об убийстве Павла Шеремета - Андрея Антоненко. Разрешение на следственные действия дал Печерский районный суд Киева, сообщили на странице Free Riff в Facebook.

В постановлении суда говорится, что 13 февраля в ГУ Нацполиции Украины от оперативных сотрудников Департамента уголовного розыска НПУ поступило письмо, в котором говорилось, что именно Леонид Маслов "по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу в соцсети "Вконтакте", которая принадлежит Антоненко, и мог уничтожить или повредить информацию, которая может представлять интерес для уголовного производства".

"Об этом Маслов опубликовал сообщение в социальной сети Facebook. Значит, Маслов может иметь доступ к социальным сетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или прятать от следствия", - говорится в постановлении.

Следственный судья Белоцерковец постановил предоставить старшему следователю в особо тяжких делах Главного следственного управления Нацполиции Василию Бирко и следователям группы разрешение на обыск в квартире Маслова "с целью изъятия оборудования, на котором может находиться информация об обстоятельствах совершения преступления, мобильных телефонов и ретрансляторов мобильной связи, блокнотов, черновых записей, в которых может быть информация относительно возможно причастных к преступлению лиц, топографических карт и графических изображений местности, незарегистрированного оружия, взрывчатки, комплектующих к взрывчатке".

Фото: https://www.facebook.com/FreeAntonenko/
Фото: https://www.facebook.com/FreeAntonenko/

Адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что Маслов не заходил в аккаунты в соцсетях Антоненко, и это легко проверить.

Напомним, в МВД заявили, что подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета отказывают органу досудебного следствия в участии в следственных действиях.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе ДонбассаРФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
В Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантамиВ Греции береговая охрана стреляла в море возле лодки с мигрантами
Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера FaceПорошенко прокомментировал появление своего сына на концерте роSSийского рэпера Face
Блок рекламы


Похожие новости
Консультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавирусаКонсультации с Ираном по сбитому самолету МАУ отложены на неопределенный срок из-за коронавируса
Подозреваемого в получении взятки главу Черновицкого облсовета отстранили от должностиПодозреваемого в получении взятки главу Черновицкого облсовета отстранили от должности
В деле об избиении и похищении Луценко и Вербицкого появился новый подозреваемыйВ деле об избиении и похищении Луценко и Вербицкого появился новый подозреваемый
Из-за столкновений в Жмеринке задержаны 19 человек, полиция открыла два производстваИз-за столкновений в Жмеринке задержаны 19 человек, полиция открыла два производства
Минобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника ГенштабаМинобороны хочет ускорить разделение должности главнокомандующего и начальника Генштаба
В МВД заявили, что подозреваемые по делу Шеремета отказываются от участия в следственных действияхВ МВД заявили, что подозреваемые по делу Шеремета отказываются от участия в следственных действиях
Высший совет правосудия не разрешил арестовать главу суда, подозреваемого во взяточничествеВысший совет правосудия не разрешил арестовать главу суда, подозреваемого во взяточничестве
Специалисты измерили рост подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта АнтоненкоСпециалисты измерили рост подозреваемого в убийстве Шеремета музыканта Антоненко
Адвокаты подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк Мангера просят возобновить производствоАдвокаты подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк Мангера просят возобновить производство
В Раде зарегистрирован законопроект по поводу распределения дел в Верховном Суде (обновлено)В Раде зарегистрирован законопроект по поводу распределения дел в Верховном Суде (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости