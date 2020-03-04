Кабмин поддержал сокращение интернатов на 75% к 2024 году

Те учреждения, которые останутся, станут более комфортными.

Кабмин поддержал сокращение интернатов на 75% к 2024 году
Фото: Олег Терещенко

Кабинет министров на заседании 3 марта поддержал план реформирования системы интернатов. Он предусматривает, что к 2024 году количество интернатов в Украине сократится на 75%, сообщила на своей странице в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

Вместо 718 интернатов их должно стать всего 180, в них будут находиться не более 16 000 детей вместо 63 000. Те учреждения, которые останутся, станут более комфортными и современными.

"Говорили об этом с представителями Международного благотворительного фонда "Лумос", основанного писательницей и автором "Гарри Поттера" Джоан Роулинг", - добавила Соколовская.

Эта организация помогает в реформировании интернатов. В Житомирской области уже трансформирован один интернат, в нем больше нет ни одного ребенка. Большинство воспитанников вернулись в свои семьи, которым предоставляется помощь и социальное сопровождение. Этот опыт планируют распространить и на другие регионы Украины.

"План направлен на создание альтернативы нынешней системы интернатных учреждений, пребывание в которых часто приводит к нарушению прав человека, ограничению ее развития и созданию барьеров для социальной интеграции", - пояснила Соколовская.

Ключевыми направлениями, которые помогут вернуть детей в их семьи, должны стать:

  1. развитие необходимых детям и их семьям социальных, образовательных и медицинских услуг на уровне общин;
  2. развитие института усыновления, приемных семей, детских домов семейного типа и малых групповых домов;
  3. появление в каждой общине специалистов по соцработе.

Напомним, в 2017 году Украина приняла стратегию реформирования интернатной системы, по которой интернаты должны исчезнуть до 2026 года.

Подробнее о том, как скоро Украина сможет выполнить принятую в 2017 году стратегию и перевести всех детей на семейные формы устройства, оставив интернатные учреждения в прошлом, читайте в интервью на Lb.ua с национальным директором по развитию программ "СОС Дитячі містечка Украина" и главой правления Украинской сети за права ребенка Дарьей Касьяновой.



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