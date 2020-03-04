Отец Гандзюк вступился за Рябошапку

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк обратился к президенту Владимиру Зеленскому в связи с вероятной сменой генерального прокурора.

Обращение к президенту Виктор Гандзюк опубликовал в Facebook.

Он напомнил, что 4 марта исполняется год и четыре месяца со смерти Кати и более полутора лет со дня нападения на нее.

"Десятки судов. Смешные приговоры исполнителям. Ноль заказчиков за решеткой. Если от бывшего Генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги", - написал Виктор Гандзюк.

Он отметил, что в Болгарии задержали организатора убийства Кати Алексея Левина.

"Наконец-о начали шевелить преступные группировки, которые годами позволяли себе калечить и убивать тех, на кого покажут представители власти или правоохранительные органы. У меня снова появилась надежда, что убийцы моей дочери действительно будут наказаны", - пояснил Виктор Гандзюк.

Он выразил обеспокоенность в связи с новостью о том, что генерального прокурора Руслана Рябошапку намерены отправить в отставку, что приведет к затягиванию дела об убийстве Кати.

"Где гарантия того, что новые прокуроры просто не сольют дело Кати и не обвинят в этом Рябошапку? На самом деле мне не важно, кто именно будет Генеральным прокурором. Однако я хочу спросить Вас, господин Президент: а как же Ваши обещания, что новая прокуратура доведет дело Кати до конца? Вы же лично обещали мне и на всю страну, что убийцы Кати будут сидеть? Именно Вы являетесь гарантом того, что Павловский все-таки сядет за решетку, что Левина вернут в Украину, что посадят Мангера, а за ним и Гордеева с Рищуком. А не закроют дело по истечению сроков", - подчеркивает отец херсонской активистки.

Вместе с тем Виктор Гандзюк возложил ответственность за затягивание дела об убийстве дочери на полицию и лично главу МВД Арсена Авакова.

"Почему такую же ответственность не несет господин Аваков? Где ответственность за побег из Украины Левина, которого предупредил глава областной полиции Мериков, а Аваков теперь повысил его по службе? Где ответственность за уничтожение полицией части материалов по делу Кати, за то, что большинство полицейских, которые активно помогали убийцам моей дочери, «спрятаны» по районам? В конце концов, где его ответственность за десятки нераскрытых нападений на гражданских активистов?", - спрашивает отец.

Виктор Гандзюк выразил уверенность в том, что Рябошапка хочет довести дело Екатерины Гандзюк до конца "и все причастные к ее убийству наконец будут справедливо наказаны".

Напомним, 31 июля 2018 активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.