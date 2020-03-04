ВАКС оставил депутата Одесского облсовета Бабенко под залогом в 5 млн гривен

Бабенко проходит по делу завода "Краян".

ВАКС оставил депутата Одесского облсовета Бабенко под залогом в 5 млн гривен
Олег Бабенко
Фото: dumskaya.net

Высший антикоррупционный суд оставил в силе залог в размере 5,255 млн гривен для одного из подозреваемых по делу завода "Краян" депутатаОдесского областного совета Олега Бабенко.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

3 марта Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого, депутата Одесского областного совета, на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 13 февраля 2020 года, которой к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в размере 5 255 000 гривен.

По результатам судебного рассмотрения коллегия решила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения, а постановление следственного судьи - без изменений.

"Данное решение вступило в законную силу с момента оглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит", - говорится в сообщении.

27 февраля еще одному фигуранту дела "Краян" экс-нардепу Александру Дубовому Апелляционная палата ВАКС оставила в силе залог в 16 млн гривен.

Напомним, 12 января НАБУ совсместно с Генпрокуратурой сообщили Бабенко о подозрении. По версии следствия, депутат пытался дать сотруднику НАБУ взятку, чтобы со счетов его предприятия был снят арест, наложенный в рамках расследования дела о покупке здания завода "Краян" мэрией Одессы по завышенной цене.

При попытке задержания Бабенко сбежал от сотрудников НАБУ через окно дома в Киеве. Позже депутат написал в Фейсбуке, что обвинения во взятке - "мыльный пузырь".

16 января Генпрокуратуру посетил адвокат депутата, который заверил, что Бабенко намерен явиться 19 января на допрос. О том, сдался ли в итоге Бабенко правоохранителям, не сообщалось, но в итоге Печерский райсуд Киева избрал в качестве меры пресечения 2 млн гривен залога.

В феврале за Бабенко залог был внесен. Согласно решению суда, он имеет право находиться в двух городах - Киеве и Одессе.

Олег Бабенко, который входит во фракцию БПП "Солидарность", некоторое время возглавлял "Завод "Краян". В начале 2016 года здание в составе целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян" было продано за 4 млн гривен, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн гривен. Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО.

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