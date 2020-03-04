Фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского оставили под стражей

Печерский суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, который подозревается в создании преступной организации в Херсонской области и незаконном хранении оружия.

Суд оставил Павловского под стражей до 16 апреля, сообщает hromadske.

Адвокат юридической помощи Максим Костин из-за отсутствия адвокатов по договору просил отложить заседание. По его словам, защитники по договору сейчас в Одессе на другом заседании и предупредили об этом заранее. Однако суд продолжил заседание.

Кроме того, адвокат отмечал плохое самочувствие Павловского. А также просил избрать подозреваемому домашний арест. Сам Игорь Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.

Ранее сегодня Игоря Павловского госпитализировали из помещения Печерского райсуда Киева . Во время пребывания в конвойной комнате он якобы упал. Врачи скорой помощи заявили, что у него образовалась гематома и они не могут определить, безопасно Павловскому участвовать в судебном заседании. Суд объявил технический перерыв до 18:00.

Напомним, Павловскому, который по делу об убийстве Гандзюк обвиняется в скрытии преступления, в конце февраля объявили новое подозрение.

Прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

Кроме того, апелляционный суд оставил Павловского под стражей. Его арестовали в январе после серии обысков и спецоперации в Херсоне.