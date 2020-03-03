Конституционный суд не принял решения относительно закона о люстрации

Закон будут рассматривать на следующих заседаниях.

Конституционный суд не принял решения относительно закона о люстрации
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный суд Украины не завершил рассмотрение соответствия Конституции закона "Об очищении власти" (люстрации). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - говорится в результатах пленарного заседания.

Закон о люстрации рассматривали на закрытой части пленарного заседания. Дата следующего заседания по этому вопросу не объявлена.

Напомним, что 2 марта стало известно о запланированном рассмотрении конституционности отдельных пунктов закона "Об очищении власти".

Рассмотрение законности люстрации запланировали накануне внеочередного парламентского заседания, созванного Владимиром Зеленским. Оно начнется 4 марта в 16:00, на нем рассмотрят кадровые вопросы, в том числе и касающиеся Кабинета министров.

Подробнее о ротации Кабмина и том, почему закон о люстрации является преградой для назначения на новую должность Сергея Тигипко, читайте в материале шеф-редактора Lb.ua Сони Кошкиной (Пере)загрузка.



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