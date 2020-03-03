С довыборов в Раду снялся еще один рейтинговый кандидат

У Светличной почти не осталось конкурентов.

?С довыборов в Раду снялся еще один рейтинговый кандидат

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила регистрацию двух рейтинговых кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах по округу №179 в Харьковской области.

Кроме Виктории Алексейчук из партии "Слуга народа", от борьбы за вакантный депутатский мандат также отказался самовыдвиженец, член пророSSийской партии ОПЗЖ Александр Диденко.

Алексейчук сняли в пользу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Пресс-служба "Слуги народа" заявила, что "Светличная имеет те же принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране".

Диденко в свою очередь сказал, что "намерен изменить вектор своей работы и работать на местах", пишет "Опора".

По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов, за Алексейчук - 12,5%, за Диденко - 8,5%.

Рейтинг других кандидатов, в том числе Виктории Пташник из "Европейской солидарности" и Игоря Швайки из "Свободы" - менее 2%.

Всего в выборах 15 марта примут участие 37 кандидатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе ДонбассаРФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга
За минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский защитник, еще семеро травмированыЗа минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский защитник, еще семеро травмированы
В зоне ООС убит один военный, трое ранены, еще трое получили боевые пораженияВ зоне ООС убит один военный, трое ранены, еще трое получили боевые поражения
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседаниеЗеленский созвал Раду на внеочередное заседание
В зоне ООС один украинский военный ранен, еще один получил боевое поражениеВ зоне ООС один украинский военный ранен, еще один получил боевое поражение
НАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый годНАПК разрешило не подавать декларацию "кандидата на должность" при условии декларирования имущества за прошлый год
Радуцкий: медреформу не останавливают и не разворачиваютРадуцкий: медреформу не останавливают и не разворачивают
Расследование Bellingcat: один из отравителей бизнесмена в Болгарии является членом миссии РоSSии в ВТОРасследование Bellingcat: один из отравителей бизнесмена в Болгарии является членом миссии РоSSии в ВТО
Зеленский: ни один человек на обсервации не имеет признаков болезниЗеленский: ни один человек на обсервации не имеет признаков болезни
Вятрович призвал Раду принять заявления по политической оценке Революции ДостоинстваВятрович призвал Раду принять заявления по политической оценке Революции Достоинства
Последние новости
Подгружаем последние новости