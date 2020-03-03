?С довыборов в Раду снялся еще один рейтинговый кандидат

У Светличной почти не осталось конкурентов.

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила регистрацию двух рейтинговых кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах по округу №179 в Харьковской области.

Кроме Виктории Алексейчук из партии "Слуга народа", от борьбы за вакантный депутатский мандат также отказался самовыдвиженец, член пророSSийской партии ОПЗЖ Александр Диденко.

Алексейчук сняли в пользу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Пресс-служба "Слуги народа" заявила, что "Светличная имеет те же принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране".

Диденко в свою очередь сказал, что "намерен изменить вектор своей работы и работать на местах", пишет "Опора".

По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов, за Алексейчук - 12,5%, за Диденко - 8,5%.

Рейтинг других кандидатов, в том числе Виктории Пташник из "Европейской солидарности" и Игоря Швайки из "Свободы" - менее 2%.

Всего в выборах 15 марта примут участие 37 кандидатов.