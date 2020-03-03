Греческий суд освободил экс-нардепа Мельничука

Бывший комбат "Айдара" может покинуть Евросоюз.

Греческий суд освободил экс-нардепа Мельничука
Фото: facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar

Греческий суд освободил бывшего депутата Верховной Рады, комбата "Айдара" Сергея Мельничука.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Час назад по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза", - написал Геращенко в фейсбуке.

Сам Мельничук опубликовал видеокомментарий, в котором подтвердил, что его задержали в Греции по роSSийской ориентировке.

"Мне сказали, что я обвиняюсь в убийстве двух человек и больше на территории Ростовской области. Если они приписали Луганщину, где я воевал, к Ростовской области, то РоSSия показывает, что она аннексировала Луганскую область. А если Интерпол показывает, что они согласны с этим, то они нарушают свой Устав", - возмутился Мельничук.

"Если речь идет о тех журналистах, которые погибли под Луганском, то они были в составе преступной группировки "Батальон Заря". Когда шел бой и я корректировал огонь артиллерии, я видел вооруженных людей. Возможно, возле них были журналисты, которые собирали разведывательную информацию", - добавил бывший комбат.

Напомним, что Сергей Мельничук был депутатом Верховной Рады в 2014-2019 годах. Он прошел в парламент по списку Радикальной партии как командир батальона "Айдар". Но уже в начале 2015 года депутата исключили из фракции "за действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины и за нарушение присяги народного депутата Украины".

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