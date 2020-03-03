Кабмин запустил сайт о коронавирусе

Кабинет министров создал информационную страницу с оперативной информацией о болезни, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Сайт covid19.com.ua содержит четыре раздела: "Ситуация в Украине", "Как передается болезнь", "Как предотвратить заболевание", "Надежные источники информации".

Ресурс дает ответы на ряд связанных с вирусом вопросов. Например, есть ли лекарство от заболевания, как оно передается, как происходит диагностика, кто является группой риска и как защитить себя от вирусных инфекций?

На сайте также собрали материалы о том, как предотвратить коронавирусное заболевание COVID-19.

"Распространяйте информацию о том, как предотвратить COVID-19. Делитесь на работе, дома и среди друзей в соцсетях", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине был зарегистрировали первый случай коронавирусной болезни COVID-19 у жителя Черновицкой области. Он госпитализирован с жаром и сухим кашлем. В Комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования призвали украинцев не паниковать и не скупать медицинские маски в аптеках и продукты в магазинах.

Ранее сообщалось, что Одесса подготовила 20 боксов в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом. Кривой Рог подготовил 15 боксов в двух больницах, а Николаев - семь боксов на 14 мест. Горсовет Днепра выделил 98 млн гривен на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.