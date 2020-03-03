?"Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга

Политическая партия "Слуга народа" решила снять своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по округу №179 Викторию Алексейчук из-за низкого рейтинга.

"Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК", - сказал изданию "НВ" депутат Александр Качура.

В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом Алексейчук. По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов.

В то же время за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы проголосовать 62,3% респондентов.

Один из представителей "СН" на условиях анонимности сказал, что к "отзыву" Алексейчук приложил свою руку и нынешний министр МВД Арсен Аваков, который имеет влияние в регионе.

Напомним, что в случае победы на выборах Светличная может получить мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года.

Светличная возглавляла Харьковскую ОГА с августа 2016 года, когда ее предшественник Игорь Райнин возглавил Администрацию президента Украины.

Как выяснилось через три года, Райнин является членом пророSSийской партии ОПЗЖ.

Светличная работала при нем первым заместителем. Сейчас она баллотируется как самовыдвиженец.