Депутат Киевсовета Илья Сагайдак назначен заместителем министра инфраструктуры
Об этом стало известно на заседании Кабмина.
Кабинет министров назначил депутата Киевского совета Илью Сагайдака заместителем министра инфраструктуры. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
Решение о назначении Кабмин принял на заседании во вторник, 3 марта.
На сайте НАПК говорится, что Сагайдак подал декларацию кандидата на должность замминистра инфраструктуры еще 19 февраля 2020.
Илья Сагайдак в 2012 году стал кандидатом в народные депутаты от "Батькивщины", баллотируюсь по 5 избирательному округу в Керчи. На выборах он потерпел поражение, после чего стал директором ООО "Феникс-капитал".
После Революции Достоинства стал первым замом главы Шевченковской РГА, в 2014 возглавил РГА Святошинского района. В октябре 2015 стал депутатом Киевского городского совета VIII созыва от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность”. С 2016 был заместителем главы КГГА Виталия Кличко. В феврале 2017, после обвала Шулявского путепровода, Кличко инициировал отставку Сагайдака, однако уволен с должности заместителя он был только в июле.
Напомним, что в октябре 2019 Сагайдак совместно с Александром Пабатом, Олегом Петровцом и Александром Харченко покинул фракцию "Европейская солидарность" в Киевсовете. Согласно с данными на сайте Киевсовета, сейчас он входит в состав депутатской группы "Киевская команда", главой которой является Сергей Гусовский.