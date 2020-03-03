Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде

Генпрокурор достиг "значительного прогресса" в реформе ведомства.

Фото: president.gov.ua

Посольство Соединенных Штатов Америки похвалило генерального прокурора Руслана Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Верховной Раде, которое ему пообещала правящая партия "Слуга народа".

"Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран «Большой семерки» (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, что бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

С 29 августа 2019 года Рябошапка занял должность генерального прокурора.

Вскоре после его назначения Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Пока что изменения коснулись только центрального уровня - Генеральная прокуратура стала Офисом генерального прокурора. Из более чем 1300 сотрудников ГПУ переаттестацию прошли только около 600 человек.

С 2 марта переаттестация началась на уровне областных прокуратур.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе ДонбассаРФ заявила, что встреча в "нормандском формате" состоится после закона об особом статусе Донбасса
Трех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в АнкареТрех сотрудников и главреда роSSийского пропагандистского агентства Sputnik задержали в Анкаре
МВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа МельничукаМВД: Интерпол пересмотрит роSSийскую ориентировку на экс-нардепа Мельничука
Установку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с КличкоУстановку гигантского флага в Киеве оплатит фонд, связанный с Кличко
"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве"Новый канал" обжаловал в суде запрет на въезд в Украину роSSийской ведущей Варнаве
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде призвали украинцев не паниковать из-за коронавируса и не скупать медицинские маскиВ Раде призвали украинцев не паниковать из-за коронавируса и не скупать медицинские маски
"Опора" назвала главных "прогульщиков" в Раде за полгода"Опора" назвала главных "прогульщиков" в Раде за полгода
Конституционный суд рассмотрит законность люстрации накануне решения кадровых вопросов в РадеКонституционный суд рассмотрит законность люстрации накануне решения кадровых вопросов в Раде
МИД вызвал посла Сербии из-за "роSSийского" Крыма на туристической ярмарке а БелградеМИД вызвал посла Сербии из-за "роSSийского" Крыма на туристической ярмарке а Белграде
В Раде зарегистрирован законопроект по поводу распределения дел в Верховном Суде (обновлено)В Раде зарегистрирован законопроект по поводу распределения дел в Верховном Суде (обновлено)
Климпуш-Цинцадзе требует от "Слуги народа" и спикера реакции на предложение ОПЗЖ об участии в параде в МосквеКлимпуш-Цинцадзе требует от "Слуги народа" и спикера реакции на предложение ОПЗЖ об участии в параде в Москве
Посольство США в пятую годовщину подписания Минских соглашений напомнило РоSSии о необходимости их выполнятьПосольство США в пятую годовщину подписания Минских соглашений напомнило РоSSии о необходимости их выполнять
Штаб ООС заявил о провокациях боевиков накануне заседания в МинскеШтаб ООС заявил о провокациях боевиков накануне заседания в Минске
Проект постановления об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрирован в РадеПроект постановления об увольнении Сытника с поста директора НАБУ зарегистрирован в Раде
В Раде создадут рабочую группу по вопросам допуска экс-нардепов в парламентВ Раде создадут рабочую группу по вопросам допуска экс-нардепов в парламент
Последние новости
Подгружаем последние новости