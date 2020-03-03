Кабмин объявил о введении электронных больничных

Врачи будут оформлять их через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск электронных больничных с апреля.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня мы на Кабмине приняли постановление, касающееся одного из моих любимых проектов. В моем персональном списке проектов он входит в топ-20. Встречайте - электронные больничные! Сегодня приняли соответствующее постановление. Должны запуститься уже в апреле с простым решением, а уже летом интегрироваться с eHealth и медицинскими информационными системами", - сообщил Дубилет.

Он добавил, что вместо официальных больничных бумажных бланков, врачи будут оформлять их через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

"Почему это круто? Сразу несколько причин. 1. С больничными происходит много мошенничества. Их можно купить в интернете за 200 грн (погуглите). Бизнес и государство тратят на фейковые больничные миллиарды гривен в год. Теперь, когда они будут в электронной форме, подделать их без участия врача будет невозможно. А врачам выписывать фейковые листы будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе. 2. Гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный. Врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без визита. 3. Убираем лишнюю бюрократию. Информация в фонд и работодателю передается автоматически, а без долгого круговорота бумажных бланков. 4. Возможно, вы помните новость прошлого года, когда в стране закончились бланки строгой отчетности для этих листов? С новой системой эти бланки не потребуются", - отметил Дубилет.

Напомним, в 2018 году сообщалось, что электронные больничные полностью заменят бумажные справки уже 2019 году.