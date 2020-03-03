Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа

Он заявил, что положительно относится к возможности совмещения должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции.

Кулеба прокомментировал слухи о назначении главой МИДа
Дмитрий Кулеба
Фото: Сергей Нужненко

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба выступает за совмещение этой должности с должностью министра иностранных дел, и не отрицает, что президент Владимир Зеленский вел с ним переговоры о соответствующем назначении, хоть и не подтвердил это прямым текстом.

Об этом он сообщил журналистам, передают "Українські Новини".

"Пока что нечего комментировать. Идет политический процесс и консультации. Давайте дождемся завтрашнего дня и на основании тех или иных решений будем комментировать назначение или неназначение. Все назначения произойдут или нет по результатам завтрашнего заседания, а до этого времени нет смысла спекулировать. Я привык делать выводы по результатам принятых или непринятых решений", - ответил Кулеба на вопрос о его возможном назначении главой МИДа.

Он также отметил, что "завтра состоится заседание, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы по правительству, поэтому давайте подождем и завтра все увидим".

На вопрос о том, готов ли он к новым полномочиям, Кулеба ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что решение в руках Президента и парламента", - сказал он.

Кулеба также заявил, что положительно относится к возможности совмещения должности министра иностранных дел и вице-премьера по евроинтеграции.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет совмещать эти должности, это будет усилением и украинской дипломатии, и европейской и евороатлантической интеграции", - сказал он.

Напомним, Зеленский попросил Верховную Раду созвать внеочередное заседание 4 марта, в том числе для рассмотрения кадровых вопросов в правительстве.

Ранее глава МИДа Вадим Пристайко заявил что президент Зеленский пока не говорил ему об отставке. Пристайко возглавил министерство в августе 2019 года. Перед этим он несколько месяцев работал замглавы Администрации и Офиса президента при Зеленском.

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