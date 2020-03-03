Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 43%, - отчет

Кабмин выполнил в 2019 году 53% задач, Рада -12%, другие учреждения - 21%.

Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 43%, - отчет
Фото: Depositphotosjulia_berezovska

Украина выполнила на 43% Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом говорится в отчете о результатах выполнения соглашения в 2019 году, передают "Українські Новини".

"37% - прогресс выполнения соглашения об ассоциации от запланированного объема реализации задач в 2019 году. 43% - общий прогресс выполнения соглашения об ассоциации по состоянию на 01.01.2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кабинет министров выполнил в 2019 году 53% задач, Верховная Рада -12%, другие учреждения - 21%.

Среди основных результатов - введение ежегодных евроинтеграционных заседаний правительства, старт проекта по созданию офисов евроинтеграции в регионах, достижение договоренности с ЕС о содействии визиту оценочной миссии о "промышленном безвизе".

"Экспорт украинских товаров и услуг в страны ЕС вырос до $25 млрд", - говорится в отчете.

Также было принято почти 30 евроинтеграционных законов, в том числе об авторизованном экономическом операторе, о национальной электронной транзитной системе, о перезапуске Национального агентства по предотвращению коррупции, о ратификации соглашений на 472 млн евро от международных партнёров.

Среди приоритетов на 2020 год в отчёте указаны: интеграция в цифровой и энергетический рынки ЕС, заключение соглашения о совместном авиационном пространстве, старт работы миссии для адаптации законодательства к стандартам ЕС для переговоров по "промышленному безвизу", развитие диалога в рамках Европейского зелёного соглашения по декарбонизации и защите окружающей среды.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

СА с ЕС в полном объеме вступило в силу с 1 сентября 2017 года. С 2014 года СА работало во временном режиме. Украина в рамках имплементации соглашения должна уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.

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