"Опора" назвала главных "прогульщиков" в Раде за полгода

Больше всего голосований пропустили депутаты от фракций "ОПЗЖ", "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные.

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала данные о том, какие депутаты пропустили больше всего количество голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте организации.

Так, за полгода работы парламента девятого созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные.

Больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ (74%). На втором и третьем местах - его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%).

В списке "прогульщиков" также оказались Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Игорь Кисилев (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ), Дмитрий Шенцев (внефракционные) и Юрий Солод (ОПЗЖ).

Фото: oporaua.org

Отмечается, что согласно принятым в октябре изменениям в законодательство, посещаемость пленарных заседаний измеряется участием нардепов в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Таким образом Рада отказалась от письменной регистрации депутатов. К тем избранникам, которые не будут участвовать в голосованиях, будут применяться финансовые санкции. Такая процедура действует в отношении нардепов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.

Напомним, ранее Комитет избирателей назвал фамилии "парламентских гениев" - депутатов, которые становились авторами законопроектов, не имеющих никакого отношения к их образованию, предварительной профессиональной деятельности или работе в профильных комитетах Рады.