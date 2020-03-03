Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар вышла из президентской гонки и поддержала Байдена

Далее она будет проводить встречи с избирателями вместе с бывшим вице-президентом.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар заявила, что выходит из борьбы за выдвижение в президенты от Демократической партии США и намерена поддержать кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, "чтобы объединить умеренных избирателей".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Вечером в понедельник Клобушар должна прибыть в Даллас, где проведёт встречи с избирателями вместе с Байденом.

Отмечается, что Клобушар продержалась в президентской гонке дольше более известных и лучше финансируемых претендентов.

В воскресенье о выходе из президентской кампании заявил Пит Буттиджич, самый молодой и подающий надежды политик среди демократических претендентов.

Напомним, 1 марта Байдн впервые одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов.