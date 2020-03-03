Прокуратура открыла дело из-за гибели военного и ранении еще 4 при обстреле машины ВСУ с пордуктами в Луганской обалсти

С начала 2020 в результате боевых действий на территории области погибли 30 военнослужащих, за аналогичный период 2019 - шесть.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство из-за гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины и ранении еще четырех украинских военных.

Фото: lug.gp.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 1 марта вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района был открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела.

Фото: lug.gp.gov.ua

В непосредственной близости от места обстрела находится жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно, отмечают в прокуратуре.

"В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести. В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления, и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет третье управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство - управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что с начала 2020 в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 было 6 погибших и 45 раненых.

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