В РоSSии отменили все допремьерные показы "Прощания со Сталиным" Лозницы

Фильму не выдают прокатное удостроверение.

Фильму украинского режиссера Сергея Лозницы о похоронах советского диктатора Иосифа Сталина не выдают прокатное удостоверение в РоSSии. Из-за этого отменены все допремьерные показы, а премьера картины переносится на неопределенный срок.

Фото: mk.ru Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»). Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля

Московский комсомолец пишет, что роSSийская премьера монтажного фильма "Государственные похороны" Сергея Лозницы планировалась 5 марта, в день смерти Иосифа Сталина. В роSSийском варианте картина называется "Прощание со Сталиным". Ее премьера состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2019.

"Недавно фильм показали роSSийской прессе, а дальше последовала тишина. Министерство культуры РФ пока не выдает прокатного удостоверения и никак не комментирует свое решение", - говорится в сообщении.

Фото: mk.ru Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»). Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля

"На киностудии «Лендок», где когда-то работал живущий теперь в Берлине Сергей Лозница, и которая занимается выходом его фильма, говорят, что премьера переносится на неопределенный срок. Предполагают, что все дело в режиссере, его критическом отношении к политике РоSSии. Кто-то считает, что чиновники перестраховываются, боятся «волны народной» и сталинистов", - пишет МК.

В "Государственных похоронах" запечатлен день смерти и похороны Сталина, прощание с ним в Колонном зале Дома Союзов, куда пришли тысячи людей.

"Лозница использует киноматериалы, снятые, начиная с 5 марта 1953 года, когда умер Сталин, по 9 марта, когда его хоронили. Но это, согласно официальной версии. Возможно, часть материала доснималась позднее. Все эти кадры вошли в фильм классика советского кино Сергея Герасимова «Великое прощание», снятого им совместно с Ильей Копалиным. Тогда их фильм запретили первые лица советской страны", - пишет издание.

Фото: mk.ru Кадр из фильма «Прощание со Сталиным» («Государственные похороны»). Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля

Запрещенное "Великое прощание" снималось на две камеры и существовало в двух версиях - черно-белой и цветной. Первая была смонтирована, вторая - десятилетия лежала без движения. Ее впервые и использовал Лозница в "Государственных похоронах".

Лозница смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов, которые хранятся в Красногорском архиве кинофотодокументов.

Иосиф Джугашвили (Сталин) скончался 5 марта 1953 года на даче в Кунцево под Москвой.