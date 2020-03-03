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2020-03-03
За сутки выехать в РоSSию не смогли 15 человек без загранпаспорта
Новые правила пересечения границы с РФ начали действовать 1 марта.
Фото: inforesist.org
В течение суток после введения новых правил границу с РоSSийской Федерацией пересекли около 7 тыс. человек. 15 лицам отказано из-за отсутствия заграничного паспорта.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.
"Было 15 отказов в пересечении границы гражданами Украины при выезде в РоSSию. У них не было загранпаспорта. В целом количество пересечений - около 7 тысяч в направлении РФ", - рассказал Демченко.
Как сообщалось, с 1 марта граждане Украины могут выезжать в РоSSийскую Федерацию только по загранпаспорту.