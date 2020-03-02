При обстреле Красногоровки боевиками ранена женщина

Боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

В течение текущих суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восто": рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь", - сообщили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки в зоне ООС погиб один украинский защитник, еще семеро травмированы.