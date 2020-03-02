Суд назначил залог бывшему замглавы Службы внешней разведки

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю главы Службы внешней разведки Павлу Пашковскому, бывшему чиновнику СВРУ и исполняющему обязанности директора госпредприятия, подозреваемых в злоупотреблениях, которые нанесли государству 2,2 млн гривен ущерба.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и применил к бывшему замглавы СВРУ меру пресечения в виде залога в сумме 168 тыс. гривен, бывшему служащего СВРУ - 63 тыс. гривен залога и врио директора госпредприятия - 231 тыс. гривен залога.

Кроме того, на подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей.

По версии следствия, что в августе - декабре 2014 года сотрудники СВРУ, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку оборудования.

В результате разведка заключила с одним из государственных предприятий договор по поставкам оборудования и, вопреки нормативным документам, за еще не полученное оборудование внесла полную оплату.

Однако выяснилось, что предприятие условия договора не выполнило - оборудование не поставило и фактически и не могло поставить. Полученные средства руководитель госпредприятия легализовал, перечислив на счета компаний с признаками фиктивности.

Как результат, интересам государства в лице Службы внешней разведки был нанесен убыток в размере 2,2 млн гривен.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Владимир Зеленский назначил нового начальника СВР. Эту должность получил Валерий Евдокимов, который с июля был заместителем главы ведомства.