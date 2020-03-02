Пристайко прокомментировал слухи об отставке

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что президент Владимир Зеленский пока не говорил ему об отставке.

Об этом он сказал на брифинге после встречи с главой МИД Швеции Анн Линде, которая приехала в Украину для встреч с властями.

"Девять месяцев назад, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться - о том, работаем ли мы дальше или нужно разойтись. Нормальный мужской разговор, который мы время от времени возобновляли в течение этих девяти месяцев. Каждый раз на мой вопрос был один и тот же вопрос: "Продолжаем работать". Разговора, который бы сказал: "Слушай, давай будем заканчивать", пока не было", - сказал Пристайко.

В то же время он признал, что готов к возможной отставке и не видит в этом трагедии.

"Мы готовы к отставке. Мы пообещали служить народу Украины, были приглашены президентом Зеленским. Если в наших услугах больше нет необходимости, мы готовы заняться чем-то другим, никакой трагедии здесь нет", - сказал Пристайко.

Он добавил, что у него как министра остается много планов, и ближайший из них - встреча с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем. Тот приедет в Киев 4 марта, когда в Верховной Раде будут рассматриваться кадровые перестановки в правительстве.

Пристайко сказал, что его пока не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", где будут рассматриваться кадровые вопросы. "Но это происходит оперативно. Приглашение может прийти [очень быстро], для этого достаточно телефонного звонка", - сказал министр.