Кличко ушел в отпуск, обязанности главы КГГА возложили на Пантелеева

Мэр столицы будет отдыхать по 11 января включительно.

Столичный городской глава Виталий Кличко взял отпуск по 11 января. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на Официальном портале Киева .

Согласно с распоряжением №1140, по согласию с президентом Украины и министром развития общин и территорий, Кличко без сохранения зарплаты будет в отпуске со 2 по 3 января 2020 года.

Далее с первого рабочего дня следующей недели, 8 января, Кличко взял отпуск по 11 число (суббота).

"В связи с отпуском первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, исполнение обязанностей главы КГГА в период с 8 по 11 января 2020 года возложить на замглавы КГГА Петра Пантелеева", – говорится в документе.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.