Кличко ушел в отпуск, обязанности главы КГГА возложили на Пантелеева

Мэр столицы будет отдыхать по 11 января включительно.

Кличко ушел в отпуск, обязанности главы КГГА возложили на Пантелеева
Фото: Макс Левин

Столичный городской глава Виталий Кличко взял отпуск по 11 января. Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на Официальном портале Киева.

Согласно с распоряжением №1140, по согласию с президентом Украины и министром развития общин и территорий, Кличко без сохранения зарплаты будет в отпуске со 2 по 3 января 2020 года.

Далее с первого рабочего дня следующей недели, 8 января, Кличко взял отпуск по 11 число (суббота).

"В связи с отпуском первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, исполнение обязанностей главы КГГА в период с 8 по 11 января 2020 года возложить на замглавы КГГА Петра Пантелеева", – говорится в документе.

Напомним, что 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

3 октября Рада приняла в первом чтении новую редакцию закона "О городе Киеве – столице Украины", в котором разделяются должности мэра Киева и главы КГГА.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Кабмин утвердил тарифы на пересадку органовКабмин утвердил тарифы на пересадку органов
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Зеленский отклонил петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста УкраиныЗеленский отклонил петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины
Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции задержали семерых человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии в ЛиванВ Турции задержали семерых человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии в Ливан
На должность главы Госкино претендуют девять человекНа должность главы Госкино претендуют девять человек
Кравцов заявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"Кравцов заявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"
ВАКС продлил арест бывшего замглавы МинВОТ ГрымчакаВАКС продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Синькевич отказалась от участия в повторном конкурсе на пост главы ГоскиноСинькевич отказалась от участия в повторном конкурсе на пост главы Госкино
ВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арестВАКС отправил экс-замглавы Миграционной службы Пимахову под ночной домашний арест
Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"Главы МИД Украины и Германии рассчитывают на прогресс в переговорах "нормандской четверки"
Кабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службуКабмин уволил двух замов главы ГФС и назначил их в Таможенную службу
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы ПимаховойНАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Конституционный суд рассмотрит правомерность президента назначать главу КГГАКонституционный суд рассмотрит правомерность президента назначать главу КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости