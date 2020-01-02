Жители пострадавшей от пожаров деревни обругали премьер-министра Австралии

"Ты идиот! Кто здесь голосует за либералов? Никто".

Жители деревни Кобарго на юге штата Новый Южный Уэльс, которая пострадала от лесных пожаров, устроили холодный прием премьер-министру Австралии Скотту Моррисону.

Об этом сообщило издание 9News .

Фото: 9news.com.au Девушка отказалась подать руку Моррисону

В понедельник в Кобарго из-за пожара трагически погибли двое местных жителей. Моррисон прибыл ознакомиться с ситуацией, но столкнулся с агрессией местных жителей и поспешил уехать.

"За тебя здесь никто не проголосует, парень. Ты идиот! Кто здесь голосует за либералов? Никто", - заявил премьеру один из жителей.

Фото: 9news.com.au

Другая женщина возмутилась, что провинция не получает достаточной помощи. "Это нечестно, мы здесь полностью забыты. Каждый раз, когда в округе наводнение или пожар, мы ничего не получаем. Если бы мы жили в Сиднее или на Северном Побережье, нас бы залили пожертвованиями и экстренной помощью. Что насчет мертвых, господин премьер-министр? Что насчет людей, которым негде жить?", - сказала она премьеру.

Фото: 9news.com.au

В конце этой короткой встречи премьер-министру сказали, что ему здесь не рады.

Моррисон в комментарии ABC News позже сказал, что понимает чувства людей.

"Они потеряли все, а впереди очень опасные дни", - сказал он.

Премьер добавил, что приезжал для того, чтобы лично увидеть, чем именно можно помочь этим людям.

Во второй половине 2019 года из-за рекордной засухи и экстремальной жары Австралию охватили сильнейшие пожары. Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зарегистрировано около 200 лесных пожаров. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек.