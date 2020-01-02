Жители пострадавшей от пожаров деревни обругали премьер-министра Австралии

"Ты идиот! Кто здесь голосует за либералов? Никто".

Жители деревни Кобарго на юге штата Новый Южный Уэльс, которая пострадала от лесных пожаров, устроили холодный прием премьер-министру Австралии Скотту Моррисону.

Об этом сообщило издание 9News.

Девушка отказалась подать руку Моррисону
Фото: 9news.com.au
Девушка отказалась подать руку Моррисону

В понедельник в Кобарго из-за пожара трагически погибли двое местных жителей. Моррисон прибыл ознакомиться с ситуацией, но столкнулся с агрессией местных жителей и поспешил уехать.

"За тебя здесь никто не проголосует, парень. Ты идиот! Кто здесь голосует за либералов? Никто", - заявил премьеру один из жителей.

Фото: 9news.com.au

Другая женщина возмутилась, что провинция не получает достаточной помощи. "Это нечестно, мы здесь полностью забыты. Каждый раз, когда в округе наводнение или пожар, мы ничего не получаем. Если бы мы жили в Сиднее или на Северном Побережье, нас бы залили пожертвованиями и экстренной помощью. Что насчет мертвых, господин премьер-министр? Что насчет людей, которым негде жить?", - сказала она премьеру.

Фото: 9news.com.au

В конце этой короткой встречи премьер-министру сказали, что ему здесь не рады.

Моррисон в комментарии ABC News позже сказал, что понимает чувства людей.

"Они потеряли все, а впереди очень опасные дни", - сказал он.

Премьер добавил, что приезжал для того, чтобы лично увидеть, чем именно можно помочь этим людям.

Во второй половине 2019 года из-за рекордной засухи и экстремальной жары Австралию охватили сильнейшие пожары. Только в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс зарегистрировано около 200 лесных пожаров. В Новом Южном Уэльсе погибли не менее 17 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
Кабмин утвердил тарифы на пересадку органовКабмин утвердил тарифы на пересадку органов
Украина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокатУкраина передала боевикам воевавшего за "ДНР" бразильца Лусварги, - адвокат
Зеленский отклонил петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста УкраиныЗеленский отклонил петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины
Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"
Блок рекламы


Похожие новости
Оставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые квартиры уже в февралеОставшиеся без жилья из-за войны жители Золотого получат первые квартиры уже в феврале
Трамп назвал премьер-министра Канады "двуличным"
Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в $40 млнЖители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн
Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
В Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания теплаВ Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания тепла
Зеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечениеЗеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечение
Жители Гонконга пытались штурмовать законодательное собрание страныЖители Гонконга пытались штурмовать законодательное собрание страны
"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра"НФ" предложил Зеленскому назвать кандидатуру премьер-министра
Гройсман высказался за аэропорт в Днепре "там, где хотят местные жители"Гройсман высказался за аэропорт в Днепре "там, где хотят местные жители"
На Закарпатье местные жители мешают пограничникам строить забор на границе с РумыниейНа Закарпатье местные жители мешают пограничникам строить забор на границе с Румынией
Последние новости
Подгружаем последние новости