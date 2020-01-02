СБУ раскрыла очередную попытку вербовки украинца ФСБ РоSSии

У жителя Мариуполя требовали деньги за беспрепятственный въезд на территорию РФ к родственникам.

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ РоSSии.

Мужчину задержали сотрудники роSSийской спецслужбы во время пересечения госграницы, сообщили на странице СБУ в Facebook.

"С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий во время совершения ним и его коллегами предпринимательской деятельности", – уточнили в СБУ .

В случае отказа ему угрожали закрыть въезд на территорию РоSSии и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ РоSSии в оккупированном Крыму принуждают граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".