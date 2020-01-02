Депутат Николаевского облсовета угрожал сотрудникам полиции оружием

Конфликт произошел с патрульным, который остановил его за нарушение ПДД.

Прокуратура объявила подозрение депутату Николаевского областного совета в угрозах правоохранителю.

Конфликт с полицией у него произошел в ночь с 23 на 24 декабря из-за остановки его авто за нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Вадим Олабин
Фото: facebook.com/profile.php?id=100010695461944
Вадим Олабин

"На дороге "Николаев – Одесса", неподалеку с. Красное Березанского района, патрульные полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Toyota Camry, который вел депутат Николаевского областного совета. При общении с полицейским водитель нарушение ПДД не признал, более того, угрожал правоохранителям травматическим пистолетом и пытался покинуть место остановки", – сообщили в прокуратуре.

Подозрение в угрозах или насилии относительно сотрудника правоохранительного органа было объявлено 2 января.

По информации портала "Преступности.нет", речь идет о депутате Вадиме Олабине. Он был остановлен за нарушение ПДД при обгоне авто патрульных на перекрестке.

Сам Олабин заявил, что у него была "плохая ситуация" с патрульными, но угрозы в их адрес отрицает.

Напомним, в сентябре 2019 бывшему народному депутату Украины Сергею Скуратовскому сообщено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений председателю сельсовета. Также во время конфликта он угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.



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