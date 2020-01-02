Глава Генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе
Семеро пассажиров погибли, пятерым удалось спастись.
Начальник генерального штаба армии Тайваня 62-летний Шэнь Иминь и еще семеро человек погибли в авиакатастрофе.
Об этом сообщает Taiwan News.
"Начальник генерального штаба армии Тайваня и еще семеро человек погибли после того, как вертолет, которым они летели, упал в горной местности во время аварийной посадки", - говорится в сообщении.
Пятеро других пассажиров спаслись.
Причина аварии пока неизвестна. Как сообщили в министерстве национальной обороны страны, американский многоцелевой вертолет UH-60M Blackhawk с 13 пассажирами и членами экипажа вылетел с авиабазы Суньшань в Тайбэе на базу в уезде Илань, где военные должны были принять участие в торжествах по случаю Нового года.
Через 10 минут после вылета вертолет пропал с экранов радаров и упал в лесистой местности Улая. По данным СМИ, была произведена жесткая посадка. Оба пилота, которые в прессе характеризуются как опытные летчики, погибли.
Катастрофа произошла за неделю до проведения в Тайване президентских и парламентских выборов.
Напомним, в прошлом году президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что не исключает вероятности нападения со стороны Китая на остров в условиях обострения напряженности между материком и островом из-за участившихся военных учений КНР.