Глава Генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе

Семеро пассажиров погибли, пятерым удалось спастись.

Глава Генштаба Тайваня погиб в авиакатастрофе

Начальник генерального штаба армии Тайваня 62-летний Шэнь Иминь и еще семеро человек погибли в авиакатастрофе.

Об этом сообщает Taiwan News.

"Начальник генерального штаба армии Тайваня и еще семеро человек погибли после того, как вертолет, которым они летели, упал в горной местности во время аварийной посадки", - говорится в сообщении.

Пятеро других пассажиров спаслись.

Причина аварии пока неизвестна. Как сообщили в министерстве национальной обороны страны, американский многоцелевой вертолет UH-60M Blackhawk с 13 пассажирами и членами экипажа вылетел с авиабазы Суньшань в Тайбэе на базу в уезде Илань, где военные должны были принять участие в торжествах по случаю Нового года.

Через 10 минут после вылета вертолет пропал с экранов радаров и упал в лесистой местности Улая. По данным СМИ, была произведена жесткая посадка. Оба пилота, которые в прессе характеризуются как опытные летчики, погибли.

Катастрофа произошла за неделю до проведения в Тайване президентских и парламентских выборов.

Напомним, в прошлом году президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что не исключает вероятности нападения со стороны Китая на остров в условиях обострения напряженности между материком и островом из-за участившихся военных учений КНР.

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