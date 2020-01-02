Кулеба: Украина не готова к возвращению прямых поставок газа из РоSSии

Вице-премьер отметил, что Украина уже была крупнейшим клиентом "Газпрома", но больше не будет.

?Кулеба: Украина не готова к возвращению прямых поставок газа из РоSSии
Дмитро Кулеба
Фото: kmu.gov.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РоSSии и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", - отметил Кулеба.

По его мнению, вопрос в том, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости до 2014 года.

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", - добавил вице-премьер.

Кулеба отметил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", и выразил убеждение, что уже никогда не будет, так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах ЕС не позволит этому произойти.

"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из РоSSии в обход "Нафтогаза". При этом он подчеркнул, что в "Нафтогазе" пока нет планов покупать газ из РФ.

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