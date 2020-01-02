Голландия прекратила существование с 1 января 2020 года

С нового года все органы местной власти, учебные заведения, представители всех форм бизнеса, а также средства массовой информации в своей работе имеют право использовать только наименование «Нидерланды», сообщает NOS.

По данным издания, ребрендинг обойдётся правительству страны в €200 тыс. и направлен он в первую очередь на изменение имиджа Нидерландов на глобальном уровне. Власти подчеркнули, что исторически Голландия — это две провинции страны, целиком состоящей из 12 провинций. Изменение название должно помочь перераспределить туристические потоки равномерно по всей стране.

Кроме того, отказ от наименования «Голландия» призван поменять отношение к государству, которое у многих ассоциируется только с наркотиками и проституцией. О том, будут ли как-то наказываться использующие название «Голландия» организации и люди, не сообщается.



