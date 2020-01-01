Порошенко назвал главные достижения 2019 года

Томос об автокефалии, закрепленный курс на ЕС и НАТО, закон о языке и победы Украины в международных судах.

Пятый президент Петр Порошенко считает победы Украины в судах, Томос об автокефалии, языковой закон и закрепленный курс к НАТО и ЕС в Конституции самыми большими свершениями в 2019 году.

Об этом он рассказал во время эксклюзивного интервью по итогам года на телеканале "Прямой".

"Прежде всего это событие даже не века, а событие тысячелетия, событие, которое Вселенский патриарх назвал огромным событием для всего мирового православия - это предоставление Томоса об автокефалии для православной церкви Украины. Это точно означает, что Господь услышал молитвы и в Украине все православные церкви украинские объединились в одну. И это огромное достижение", - подчеркнул Порошенко.

Также он отметил как одно из государственно достижений принятие закона о языке.

"Закон об украинском языке, который защищает, не ущемляя языки национальных меньшинств, наш государственный язык и создает очень серьезные мотивации для того, чтобы его изучали и исследовали - это очень-очень хорошо", - убежден пятый президент.

Он добавил, что важно еще то, что покончено с политикой многовекторности.

"Третья позиция - это принятие Верховной Радой моего проекта закона об изменениях в Конституцию в части Европейского Союза и НАТО, что определяет обязательность этого элемента внешней политики государства - как полномасштабное членство в Европейском Союзе, полномасштабное членство в НАТО. Это ответ на позиции внешнеполитические, ответ на позиции оборонные. Каким образом Украина должна двигаться, вектор развития государства. Мы покончили с пресловутой политикой многовекторности, "разброда и шатания". Я думаю, что это очень важно", - считает Порошенко.

Он также напомнил, что благодаря его президентским директивам Украина получила ряд важных побед в международных судах против страны-агрессора.

"Никогда в мире мы не имели прецедентов, когда страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности ООН , страна, которая является второй в мире по военным потенциалом, признана официально страной-агрессором и на нее международными судами наложены санкции.