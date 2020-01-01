В первый день года на Донбассе ранен украинский военный

Боевики дважды нарушили "тишину".

В первый день года на Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Оба обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - говорится в сообщении.

Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, в последний день 2019 года боевики совершили пять обстрелов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было

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