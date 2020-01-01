Кандидатам в заместители директора ГБР дали всего два рабочих дня на подачу документов
Конкурсный набор проводят по-тихому в новогодние праздники.
Кандидатам в заместители директора Государственного бюро расследований дали всего пять дней на подачу документов - с 30 декабря по 3 января. Из них рабочие - только два.
Об этом говорится в объявлении о проведении конкурса для назначения на должности в центральном аппарате ГБР.
Объявление датируется воскресеньем, 29 декабря.
Рабочий день 30 декабря в Украине отрабатывали 21 декабря, а 31 декабря - 28 декабря. 1 января в Украине тоже выходной.
Это значит, что на подачу документов у желающих осталось только два рабочих дня - 2 и 3 января. Срок подачи документов заканчивается в 18:00 пятницы.
Пакет документов нужно подать лично в конкурсную комиссию ГБР на улице Симона Петлюры, 15.
Напомним, что 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу в связи с принятым законом о перезапуске этого правоохранительного органа.
Одновременно он назначил и.о. директора ГБР - эту должность получила депутат Верховной Рады, третий номер в избирательном списке "Слуги народа" Ирина Венедиктова.