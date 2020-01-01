Вступил в силу закон о вознаграждении обличителей коррупции

Деньги будут платить после обвинительного приговора.

Вступил в силу закон о вознаграждении обличителей коррупции
Фото: gp.gov.ua

С 1 января в Украине вступил закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции, принятый минувшей осенью.

Разоблачителем считается физическое лицо, которое сообщило о возможных фактах коррупционных правонарушений, если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельность, в связи с прохождением службы или обучения.

Обличителям гарантируется защита и конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы предмета коррупционного преступления или нанесенных государству убытков. Размер вознаграждения не может превышать 3000 минимальных зарплат, установленных на время совершения преступления. Деньги будут платить после обвинительного приговора. Если информация о преступлении поступила от нескольких разоблачителей, размер вознаграждения будут делить между ними в равных частях.

Вознаграждение предусмотрено, когда речь идет о суммах правонарушения, которые более чем в 5000 раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Сообщение о коррупции может быть анонимным. Оно будет подлежать рассмотрению, если указанная в нем информации касается конкретного лица и имеет фактические данные, которые могут быть проверены.

Обязанности по рассмотрению сообщений обличителей коррупции и обеспечение их защиты возложены на Национальное агентство по противодействию коррупции.

Напомним, что в октябре 2019 года Верховная Рада также приняла закон о перезагрузке НАПК.

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