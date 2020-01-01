Из Конституции исчезла депутатская неприкосновенность

С 1 января в Украине вступила новая редакция статьи 80 Конституции без упоминания в ней депутатской неприкосновенности.

До сегодняшнего дня эта статья гарантировала депутатам Верховной Рады неприкосновенность; они не несли юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление или клевету); а также не могли быть без согласия парламента привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Первая и третья часть статьи 80 теперь утратили силу.

С Нового года действует такая редакция: "Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Упоминания о депутатской неприкосновенности из других законов убрали 18 декабря 2019 года. Однако, по оценке обозревателей, это было сделано таким образом, что де-факто неприкосновенность осталась в силе и только укрепилась. Теперь открыть дело против депутатов можно только с разрешения генерального прокурора, он же будет разрешат или не разрешать задерживать и арестовывать нардепов.