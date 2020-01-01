КНДР отменила мораторий на испытания ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об отмене моратория на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности.

Заявление Ким Чен Ына было опубликовано северокорейским официальным информагентством ЦТАК, пишет "Голос Америки".

Пхеньян не испытывал ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты больше двух лет. В апреле 2018 года Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не нуждается в таких испытаниях. Это решение содействовало почти двухлетним переговорам с США , которые в конце концов зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп, который трижды встречался с Ким Чен Ыном, утверждал, что северокорейский лидер лично обещал ему не возобновлять испытания МБР и ядерного оружия, хотя оба лидера никогда не оформляли это соглашение официально.