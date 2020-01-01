Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко

Гончарук пожелал украинцам ощутить реальные изменения в стране.

Кабмин записал новогоднее поздравление без Авакова и Пристайко

Кабинет министров записал новогоднее поздравление без министров внутренних и иностранных дел Арсена Авакова и Вадима Пристайко.

В ролике, который выложили на Youtube-канале правительства, показаны 16 из 18 членов Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!", - говорит Гончарук.

"Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране", - пожелал премьер-министр.

Напомним, что Аваков - один из двух министров, который сохранил должность после смены правительства. Вторая - министр финансов Оксана Маркарова.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахмия говорил, что Авакова оставили в Кабинете министров под "личную ответственность" президента Владимира Зеленского. Предполагалось, что через несколько месяцев вместо него назначат другого министра.

12 декабря Аваков заявил, что у него с Зеленским была единственная договоренность: работать честно и профессионально. В то же время он не исключил, что может уйти с должности после завершения расследования ряда резонансных дел.

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