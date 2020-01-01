Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 13-минутным роликом, во время которого успел использовать не только украинский, но и крымскотатарский, венгерский и русский языки.

Ключевой посыл новогоднего поздравления президента заключается в том, что Украина сейчас разобщена, а должна стать единой.

Президент отметил, что все украинцы разные, "не идеальные и не святые, потому что просто люди, со своим недостатками и тараканами".

"Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец, нет строчки патриот, малорос, ватник или бандеровец. Там написано - гражданин Украины", - сказал Зеленский.

"Как же нам, таким разным, жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значения. А вдруг это не так?" - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинцев на самом деле многое объединяет.

"Мы одинаково гордимся великими украинцами. Перестали ли бы мы уважать, узнав, за кого на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели разные взгляды на НАТО? Было бы ли нам важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к Нормандскому формату. Мы ценим их за другое. Потому что ценим мы на самом деле другое", - сказал Зеленский.

"В новом году нам нужно быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Любить Украину - значит любить всех украинцев, в каком бы углу нашей страны они б не родились", - заявил президент Украины.

"В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться", - сказал президент.