В Эстонии закрыли роSSийское пропагандистское информагентство "Спутник"

Отмечается, что редакция приостановила работу из-за увольнения всех сотрудников.

В Эстонии закрыли роSSийское пропагандистское информагентство "Спутник"
Фото: vn.sputniknews.com

РоSSийское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "РоSSия сегодня" (в него входит "Sputnik Эстония").

В заявлении говорится, что сотрудники агенства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии".

В МИА "РоSSия сегодня" назвало действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали возобновить работу агентства.

Напомним, в течение года журналисты Sputnik не получали аккредитации в странах ЕС, например - во Франции. В мае 2017 года Эммануэль Макрон во время первой встречи с Путиным публично назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, роSSийский президент на это ничего не ответил.

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