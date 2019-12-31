В Эстонии закрыли роSSийское пропагандистское информагентство "Спутник"

РоSSийское информационное агентство "Sputnik Эстония" приостановило работу из-за увольнения всех сотрудников

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на заявление МИА "РоSSия сегодня" (в него входит "Sputnik Эстония").

В заявлении говорится, что сотрудники агенства "вынуждены уйти с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования со стороны властей Эстонии".

В МИА "РоSSия сегодня" назвало действия эстонских властей "правовым беспределом" и пообещали возобновить работу агентства.