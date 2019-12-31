Под Мариуполем военный духовой оркестр представил концертную программу для бойцов

Выступление в окопах длится не более 20 минут из-за близости к позициям боевиков.

?Под Мариуполем военный духовой оркестр представил концертную программу для бойцов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Выполняющие боевые задачи на Мариупольском направлении военнослужащие горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" представили свою новую праздничную концертную программу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Отмечается, что на передовых позициях и в местах отвода тяжелого вооружения с импровизированных сцен в исполнении духового оркестра военных музыкантов прозвучали как народные песни, так и популярные мировые новогодние хиты.

Дирижер оркестра капитан Виктор Сумрий рассказал, что каждое выступление в окопах должно длиться не более 20 минут, поскольку небольшое расстояние до вражеских позицийне позволяет музыкантам долго находиться на передовой.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Нашему духовому оркестру всегда есть чем удивить даже искушенного слушателя. В репертуаре коллектива рок-н-ролл соседствует с народной музыкой, а торжественная парадная музыка органично звучит в сочетании с мировой классикой", - отметил заместитель командира соединения по морально-психологического обеспечения.

Напомним, ранее командование ООС подвело итоги года и обозначило основные задачи на следующий год.

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