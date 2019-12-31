На должность главы Госкино претендуют девять человек

Трое из претендентов участвовали в первом конкурсе, но в финал не прошли.

На должность главы Госкино претендуют девять человек
Фото: censor.net.ua

Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в повторном конкурсе на должность председателя Госагентства по вопросам кино.

Об этом сообщается на сайте НАГС.

В списке кандидатов: Слепак Сергей Виленович, Мартынюк Владимир Михайлович, Король Александр Александрович, Куценко Станислав Игоревич, Корниенко Олег Александрович, Кудерчук Марина Николаевна, Плисковский Роман Владимирович, Голосов Артем Андреевич, Зленко Сергей Александрович.

Трое из претендентов - Слепак, Куценко и Зленко - уже участвовали в первом конкурсе, но в финал не прошли.

Напомним, 2 декабря 2019 года правительство объявило повторный конкурс на занятие должности главы Госкино. По результатам первого конкурса, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая оставалась единственным кандидатом на должность, не прошла собеседование в НАГС. В ответ представители украинской киноиндустрии обнародовали открытое письмо на имя первых лиц государства, в котором выразили несогласие с заключениями НАГС и вышли 25 ноября на акцию к зданию НАГС в поддержку Синькевич.

2 декабря украинские киноорганизации обнародовали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором заявили, что восстановление доверия к конкурсу в рамках существующей нормативной базы невозможно, равно как и проведение повторного конкурса.

Они предложили вывести из Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы "политически ангажированного господина Корниенко Александра Сергеевича"; принять решение о повторном проведении собеседования или оперативно внести изменения в Порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы и проедоставлении права Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы провести собеседование повторно, по жалобе одного из кандидатов. Авторы письма подчеркнули, что оба варианта предусматривают необходимость отмены повторно объявленного конкурса на должность руководителя Госкино, а также выведение из состава комиссии Корниенко.

24 декабря Синькевич заявила о своем решении не идти на повторный конкурс на должность руководителя Госкино, поскольку ее участие признает правоту членов комиссии, состав которой не изменится.

Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе после пяти лет работы на этой должности.

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