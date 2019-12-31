Газовый договор с Россией является частью системы отбеливания РФ, - "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" считает газовый договор, который с Россией подписала Украина, "частью системы отбеливания РФ , которую вводит нынешняя власть". В связи с этим в " ЕС " требуют не допустить свертывания международных судебных процессов против РоSSийской Федерации и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений. А также ввести запрет на прямые поставки в Украину роSSийского газа и продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения «Северного потока-2». Об этом говорится в заявлении партии.

"Помогая РоSSии избежать ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах - отдает РоSSии беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию", - считают в "Европейской солидарности".

Там уверены, что Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией и что выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 ставили «Газпром» на грань дефолта . Но по принятым условиям, говорят в " ЕС ", Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества «Газпрома» в рамках ответственности РоSSии по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории.