Транзитные контракты между Украиной и РФ будут регулироваться по шведскому праву

Глава "Нафтогаза" надеется, что новых конфликтных ситуаций не возникнет.

Транзитные контракты между Украиной и РФ будут регулироваться по шведскому праву
Андрей Коболев
Фото: facebook.com/NaftogazUA

Новые транзитные контракты между ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским ПАО "Газпром" будут регулироваться по шведскому праву.

Об этом заявил на пресс-конференции глава НАК Андрей Коболев.

По словам Коболева, в случае необходимости споры снова будут решаться в международном арбитраже.

"Отзыв встречных исков является необратимым, поэтому новые потенциальные конфликтные ситуации, - я надеюсь их не будет, но если будут, - будут рассматриваться арбитражом по новым контрактам... Право - шведское", - сказал глава "Нафтогаза".

Напомним, что новые газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны 30 декабря 2019 года. В пакет соглашений вошли межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" (в нем прописаны условия и объемы транзита на 2020-2024 годы) и мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от претензий по контрактам 2009 года.

По старым контрактам в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите, обязав роSSийскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" выполнил это требование в конце 2019 года, к этому времени сумма с учетом процентов выросла до $2,9 млрд.

Еще от одного иска на сумму $12 млрд "Нафтогаз Украины" отказался.

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