Освобожденным из плена военным вручили обновленные документы

Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим вручили восстановленые личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Александр Тарнавский.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.

Напомним, 29 декабря в рамках обмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев - 64 гражданских и 12 военнослужащих. В РоSSию и на оккупированные территории Украины вернулись 124 человека. 22 отказались и остались в Украине.