Транзитный договор не запрещает прямые поставки газа из РоSSии в обход "Нафтогаза"

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что газовые договоренности от 30 декабря 2019 года не запрещают прямые поставки газа из РоSSии в обход "Нафтогаза".

Об этом он сказал на брифинге во вторник.

"Подписав с "Газпромом" договоры на присоединение в точках между Украиной и Россией , теоретически любая компания РоSSийской Федерации может обратиться к новому независимому оператору [ГТС Украины] напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ какому-то украинскому потребителю. Это не запрещено, такая возможность существует. Поэтому теоретически мы можем увидеть такие компании, которые придут в ближайшее время и начнут это делать. О желании это делать с 1 января мне пока что не известно. Какой будет реакция украинской власти, считают ли они это приемлемым, будут ли применяться санкции или определенные ограничения - этого я пока что не знаю", - заявил Коболев.

При этом он подчеркнул, что в "Нафтогазе" пока нет планов покупать газ из РоSSии.

"Относительно поставок газа, пока что трудно что-то предусмотреть по этому поводу, идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сказал Коболев.

Напомним, что новые газовые контракты между Украиной и Россией были подписаны 30 декабря 2019 года. В пакет соглашений вошли межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" (в нем прописаны условия и объемы транзита на 2020-2024 годы) и мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом" о взаимном отказе от претензий по контрактам 2009 года.

Их подписанию предшествовал газовый протокол от 19-20 декабря 2019 года между Украиной, Россией и Европейским Союзом. Один из пунктов этого документа гласит, что при условии выполнения в полном объеме договоренностей по транзиту Украина и РоSSия рассмотрят возможность прямых поставок газа с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением скидки за объем.