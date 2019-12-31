Протестующие штурмовали посольство США в Багдаде

Сотни агрессивных участников митинга пытались прорваться к дипломатическому учреждению.

Протестующие штурмовали посольство США в Багдаде
Фото: Скриншот видео

В Багдаде (Ирак) участники митинга штурмовали посольство США, протестуя из-за недавних воздушных ударов Штатов по базам боевиков. Об этом пишет BBC.

Охрана применила слезоточивый газ по толпе, митингующие подожгли ограждение. Агрессивно настроенные люди били камеры наблюдения и бросали бутылки с водой на территорию посольства.

Помимо этого, они выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги, пишет "Интерфакс-Украина". Всего в массовых беспорядках приняли участие несколько сотен людей.

Фото: bbc.com

BREAKING - LIVE: Iraq protesters gather near US embassy in Baghdad, following US conducted air attacks in Iraq and Syria against the pro-Iran Kataib Hezbollah armed group. https://t.co/70rCmk0OA5

— Al Jazeera News (@AJENews) December 31, 2019

Напомним, 29 декабря США нанесли ракетные удары по объектам, принадлежащим военизированной группировке "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии.

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