Временный поверенный по делам США в Киеве Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи со своей отставкой

Место Тейлора займет его заместительница Кристина Квин.

Временный поверенный по делам США в Киеве Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи со своей отставкой
Уильям Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи с уходом в отставку. На записи, обнародованной в Twitter Посольства США, он отметил, что все время его пребывания в Киеве было невероятным.

"Была избрана новая Рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой", – заявил Уильям Тейлор.

Также он отметил прогресс в вопросе мира на Донбассе, телефонные разговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и обмен удерживаемыми лицами.

"Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этой поддержки – внедрение санкций против "Северного потока 2", – подчеркнул он.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Напомним, временным поверенным США в Украине после Уильяма Тэйлора станет его заместительница Кристина Квин. Тейлор находился на этой должности с июня 2019.



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